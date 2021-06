Bádateľka: Vincent van Gogh dal svoje odrezané ucho chyžnej, nie prostitútke

Britská bádateľka žijúca vo Francúzsku Bernadette Murphyová odhalila identitu ženy, ktorej dal maliar Vincent van Gogh r. 1888 svoje odrezané ucho. Bola to 19-ročná chyžná Gabrielle Berlatierová.

Vincent van Gogh: Autoportrét s obviazaným odrezaným uchom a fajkou

Gogh chcel v juhofrancúzskom meste Arles založiť umeleckú kolóniu

Holandský maliar Vincent van Gogh žil od februára 1888 v juhofrancúzskom meste Arles, kde chcel založiť akési umelecké bratstvo, či kolóniu. V októbri 1888 sa k nemu prisťahoval ďalší veľký maliar, Francúz Paul Gauguin. Spolužitie dvoch umelecky vyhranených osobností rozdielnych pováh a temperamentu sa však skoro ukázalo ako problematické, až vyvrcholilo 23. decembra 1888 vážnou hádkou. Jej dôvodom bol Gauguinov zámer vrátiť sa späť do Paríža, s čím psychicky labilný idealista Gogh nesúhlasil. Podľa Gauguina na neho Gogh vytiahol britvu. Z tohto dôvodu Gauguin v tú noc nespal v ich spoločnom prenajatom dome, ale v hoteli.

Gogh si 23. decembra 1888 odrezal ucho, nepamätal si prečo

Po hádke s Paulom Gauguinom si Vincent van Gogh ešte v ten deň, 23. decembra 1888, odrezal britvou ucho. Zabalil ho a odniesol jednej žene z blízkeho verejného domu. Neskôr uviedol, že si nepamätal, prečo si ucho odrezal. Identita ženy, ktorej ucho dal, nebola dlho známa, označovala sa len ako prostitútka, niekedy ako Rachel. Pred pár rokmi však identitu ženy odhalila britská bádateľka žijúca vo Francúzsku Bernadette Murphyová, ktorá o svojom pátraní vydala knihu Van Gogh's Ear: The True Story. Maliar dal svoje ucho 19-ročnému dievčaťu menom Gabrielle Berlatierová. Nepracovala však vo verejnom dome ako prostitútka - ako sa celé desaťročia predpokladalo - ale ako chyžná, ktorá upratovala izby, umývala riad a podobne. Podľa vtedajších zákonov ani prostitútku robiť nemohla, pretože to by musela mať minimálne 21 rokov. Kontroly veku týchto dievčat bývali prísne, po odhalení nelegálneho zamestnávania mladšieho dievčaťa by majiteľky nevestincov mohli prísť o svoju živnosť.

Kniha Van Gogh´s Ear: The True Story od bádateľky Bernadette Murphyovej, kde odhalila identitu dievčaťa, ktorému dal maliar Vincent van Gogh svoje odrezané ucho

Gogh vyše mesiac po odrezaní ucha išiel opäť za dievčaťom

Bádateľka Bernadettte Murphyová sa s potomkami Gabrielle Berlatierovej stretla. Dievča, ktoré v mladosti upratovalo rôzne pohostinstvá v meste Arles, kde žil Vincent van Gogh, sa neskôr vydalo a malo rodinu. Jej vnuk, už ako starček, ukázal bádateľke Murphyovej aj Gabrielline fotografie, doteraz však podoba dievčaťa nebola zverejnená. Maliar Gogh dokonca za 19-ročnou chyžnou niekoľko týždňov po tom, ako jej dal svoje ucho, opäť išiel. Svojmu bratovi Theovi o tom vo februári 1889 napísal:

Včera som išiel pozrieť dievča, za ktorým som šiel vtedy, keď som stratil rozum. Povedali mi tam, že také veci tu nie sú vôbec prekvapujúce. Ona tým trpela, aj odpadla, ale opäť sa upokojila. A čo viac, ľudia o nej hovoria dobré veci.

Zdroje:

B. Murphy: Van Gogh's Ear: The True Story

Listy Vincenta van Gogha