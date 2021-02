List Thea van Gogha z obrazu jeho brata Vincenta môže napovedať, prečo sa zmrzačil

V holandskom múzeu sa nachádza zátišie od Vincenta van Gogha s obálkou na stole, ktorú experti identifikovali ako list od jeho brata Thea. Vincent ho dostal 23. decembra 1888, teda v deň, keď si odrezal ucho.

Nákres Felixa Reya, ošetrujúceho lekára Vincenta van Gogha, na ktorom vidno, že maliar si odrezal takmer celé ucho

Maliara Vincenta van Gogha našla polícia s odrezaným uchom 24. decembra

35-ročného holandského maliara Vincenta van Gogha, ktorý pôsobil vo Francúzsku, našla polícia v dome v meste Arles, ktorý si prenajal, so zakrvavenou hlavou s odrezaným uchom 24. decembra 1888. Takmer celý ušný lalok si odstránil britvou deň predtým a odniesol ho jednému dievčaťu do verejného domu – nebola to neviestka, ale chyžná. Z nemocnice do domu s ateliérom sa Vincent van Gogh vrátil 7. januára 1889. Jedným z obrazov, ktoré krátko potom namaľoval a ktoré nám môžu niečo povedať o jeho vtedajšom psychickom stave, je maľba zátišia s cibuľami a inými vecami na stole. Nachádza sa v Kröller-Müller Museum v mestečku Otterlo v Holandsku.

Autoportrét Vincenta van Gogha po tom, ako si odrezal ucho

Maliar sa mohol 23. decembra dozvedieť o zásnubách brata, ktorý ho podporoval

Kröller-Müller Museum obraz Zátišie s cibuľami analyzovalo, predovšetkým obálku na stole v pravom dolnom rohu. Vincent van Gogh namaľoval list tak verne - aj keď vlastnou výtvarnou technikou – že experti dokázali identifikoval rukopis na obálke, pečiatku aj známku. Ako pre BBC povedala pracovníčka múzea Marieke Jooren, rukopis patrí jeho bratovi Theovi, na pečiatke je číslo 67, čo bol kód pošty vedľa Theovho bytu v Paríži, a identifikovaná známka sa podľa znalostí expertov používala práve na Vianoce alebo na Nový rok. Čo však bolo v liste, sa nevie, no múzejná expertka Marieke Jooren tvrdí, že existuje teória, podľa ktorej Theo bratovi Vincentovi oznámil, že sa 21. decembra 1888 zasnúbil. Keďže Theo bol Vincentov najbližší človek, ktorý ho podporoval emocionálne aj finančne, mohol sa psychicky labilný maliar zľaknúť, že tento vzťah sa naruší, čo mohlo prispieť k mentálnemu kolapsu umelca a jeho sebapoškodeniu.

Vincent van Gogh: Zátišie s cibuľami, január 1889. Na obraze vpravo dolu je vidno obálku, ktorú experti identifikovali ako list od jeho brata Thea. Dostal ho 23.decembra 1888, teda v deň, keď si odrezal ucho. (Kröller-Müller Museum)

Na obraze je aj medicínska kniha a fľaša od vína alebo absintu

Kniha na obraze je zdravotná publikácia Annuaire de la Santé, ktorej autorom je lekár François Vincent Raspail. Súčasný holandský neurológ Piet Voskuil vo svojej vedeckej práci vysvetľuje, že autor namaľovanej knihy propaguje užívanie gáfru proti halucináciám a nočným morám. Van Gogh podľa neho namaľoval obraz krátko po jeho prvom užití. Múzeum Kröller-Müller dodáva, že na obraze je aj fľaša od vina alebo absintu.

Paul Gauguin: Vincent van Gogh maľuje slnečnice. Je to jediný obraz, ktorý Gauguin dokončil počas svojho pobyt v meste Arles na juhu Francúzska, kde chcel van Gogh založiť umeleckú kolóniu.

23. decembra zároveň Gauguin van Goghovi povedal, že od neho odchádza

V deň, keď si Vincent van Gogh odrezal ucho, teda 23. decembra 1888, sa stala ešte jedna závažná udalosť v jeho živote. Maliar Paul Gauguin, ktorý žil v tom istom dome a ktorého spolu s inými maliarmi van Gogh pozval, aby utvorili v meste Arles akúsi umeleckú kolóniu, mu povedal, že od neho odchádza a aj odišiel. Utkvelá predstava citlivého Van Gogha o vytvorení združenia inovatívnych umelcov sa mu tak mohla v tej chvíľu rozplynúť a hlboko ho duševne zasiahnuť. O to viac, že sa mu neželaný Gauguinov odchod a krach idey umeleckej kolónie mohli spojiť s hrozbou straty bratovej podpory, od ktorej bol závislý.

