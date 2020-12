Pozoruhodná podoba barokových spisovateľov Štefana Pilárika a Daniela Krmana

Na rytine je senický evanjelický farár Štefan Pilárik (nar. 1615) z jeho knižnej biografie z r. 1678. Na maľbe, ktorá visí v evanjelickom kostole na Myjave postavenom r. 1785, je miestny farár Daniel Krman (nar. 1663):

Štefan Pilárik

Štefan Pilárik (nar. 1615) bol počas svojho života na viacerých miestach na Slovensku evanjelickým farárom. Z niekoľkých ho aj katolícki zemepáni vyhnali. Naposledy bol v Senici, kde ho však za jeho odpor voči snahe katolíckej vrchnosti odobrať evanjelikom kostol chceli ozbrojené oddiely zadržať. Odišiel na utajené miesto, až sa rozhodol vysťahovať sa z krajiny. Odišiel do exilu do Žitavy v Hornej Lužici, ktorú spravoval saský panovník, ochranca evanjelikov v zahraničí, kurfirst Ján Juraj II. V roku 1674 sa Pilárik stal evanjelickým farárom v neďalekom novozaloženom mestečku Neusalza (dnes časť mesta Neusalza-Spremberg). Jeho obyvatelia boli do veľkej miery exulanti z českých a slovenských oblastí. Štefan Pilárik začal hneď organizovať bohoslužbu v materinskom jazyku pre obe národnosti (slovenskí evanjelici v Uhorsku vtedy používali ako bohoslužobnú reč „po slovensky čítanú češtinu“), ako aj stavbu kostola. Vysvätený bol r. 1679. Kňazskú službu tu vykonával do r. 1691, o dva roky vo veku 78 rokov zomrel. Zároveň r. 1678 vydal v nemčine vo Wittenbergu vlastný životopis pod názvom Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz Boží).

Rytina Štefana Pilárika (nar. 1615) v jeho vlastnom životopise, ktorý vydal r. 1678 ako exulant v Sasku

Daniel Krman

Myjavský evanjelický farár Daniel Krman (1663-1740) bol superintendentom (biskupom), a to v rámci Uhorska s veľkou autoritou – aj v otázke spisovného jazyka Slovákov. Udržiaval tradíciu slovenských evanjelikov, ktorí považovali češtinu za spoločný spisovný jazyk Čechov aj Slovákov. Keď Daniel Krman pomáhal učencovi, bratislavskému evanjelickému farárovi Matejovi Belovi pri príprave Biblie pre Slovákov, ktorá vyšla r. 1722 v nemeckom meste Halle, v jej úvode napísal, že sa modlí, aby „Bůh rozptýlený národ český, i nás, týmž jazykem mluvící, v dobré naději postavil".

Daniel Krman (nar. 1663) na obraze z evanjelického kostola na Myjave postavenom r. 1785