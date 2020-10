Barokový portrétista Kupecký stále strácal domov, nie však túžbu po umeleckej slobode

Ján Kupecký, rodák z Pezinka, išiel celý život vlastnou cestou – už ako 15-ročný opustil dom rodičov, v závere života emigroval do Nemecka. V portrétoch vedel zachytiť životnú skúsenosť a príbeh človeka.

Autoportrét mladého Jána Kupeckého, ktorý sa nachádza v Hessisches Landesmuseum v meste Darmstadt v Nemecku

Kupecký ušiel ako chlapec z domu, vyučil sa vo Viedni za maliara, potom išiel do Ríma

Rodičia Jána Kupeckého (1666-1740), ktorí boli členmi cirkvi Jednota bratská, odišli z Čiech, kde po Bitke na Bielej hore povolili iba katolícke náboženstvo, žiť do Pezinka v slobodnejšom Uhorsku. Otec Jána Kupeckého bol tkáčom, výtvarne nadaný syn však po ňom nechcel prebrať remeslo, a tak ako 15-ročný ušiel z domu. Prišiel až do Holíča, kde si jeho umelecké predpoklady všimol švajčiarsky maliar žijúci vo Viedni Benedikt Claus, ktorý mal práve zákazku na Holíčskom zámku. Chlapec sa zapáčil aj zámockému pánovi Adamovi Czoborovi, ktorý dal Clausovi peniaze, aby sa u neho vo Viedni talentovaný chlapec vyučil za maliara. Po niekoľkých rokoch učenia odišiel mladý Ján Kupecký, túžiaci po ďalšom umeleckom raste, z Viedne na skusy do Benátok. U tamojších majstrov však neuspel, a tak sa pobral do Ríma, kde začal robiť kópie obrazov. Mechanické reprodukovanie cudzích diel síce nebolo pre Kupeckého okamžitým splnením túžby zdokonaľovať sa, no dalo mu to počiatočnú istotu pravidelného príjmu a mohol naďalej zostať v Ríme ako v jednom z centier umenia s množstvom príležitostí. Zakrátko si našiel aj čas na ďalšie vzdelávanie a vlastnú tvorbu, ktorá zaujala bohatých ľudí a mecenášov. Postupne si začali jeho obrazy kupovať a objednávali si uňho portréty. Jedným z obrazov v talianskeho obdobia Jána kupeckého je portrét mladého šľachtica Michaela Kreisengera z r. 1700. Zhodou okolností namaľoval tohto človeka aj približne o tri desaťročia, takže teraz možno porovnať zmeny na zobrazovanom mužovi, ale aj vývoj maliarovej techniky:

Dva portréty od Jána Kupeckého. Na oboch je ten istý človek - jeho český priateľ Michael Kreisinger - najskôr ako mladý muž, potom vo vyššom veku. Oba obrazy postavené vedľa seba sú zároveň štúdiou človeka, ako sa mení počas života. Výraznou povahovou črtou zobrazeného muža by mohlo byť pôžitkárstvo. Vo vyššom veku sa už nechal zobraziť s knižkou. Oba obrazy visia v Národní galerii v Prahe.

Kupecký sa z Taliansku vrátil ako uznávaný maliar opäť do Viedne

Po vyše 20 rokoch strávených v Taliansku sa Ján Kupecký vrátil začiatkom 18. storočia ako uznávaný a dobre zabezpečený portrétista do Viedne. Jeho bývalý majster Benedikt Claus bol už mŕtvy, ale s jeho dcérou Zuzanou, ktorú počas svojich učňovských rokov poznal ako dievčatko, sa r. 1710 rovno oženil. Sobášili sa v Dóme sv. Štefana vo Viedni. Na autoportréte Jána Kupeckého s manželkou a synčekom Krištofom približne z r. 1719 cítiť Kupeckého spokojnosť so životom, hrdosť na maliarske povolanie, ale aj istú dominanciu manželky a centrálne miesto dieťaťa v rodine:

Rodinný portrét Jána Kupeckého, na ktorom je s manželkou Zuzanou a synčekom Krištofom. Zuzana bola od manžela podstatne mladšia. Prvé dieťa (syn Krištof) sa im narodilo až po časovom odstupe - Ján Kupecký mal už okolo 50 rokov. Maľba sa nachádza v Múzeu krásneho umenia (Szépművészeti Múzeum) v Budapešti.

Žena Kupeckého si našla mimo manželstva nový vzťah

Manželstvo však očakávania Jána Kupeckého. nenaplnilo. Po niekoľkých rokoch zistil, že podstatne mladšia Zuzana má paralelný vzťah so synovým vychovávateľom, dánskym evanjelickým kazateľom Efraimom Schlickeisenom. Priznala sa k nemu, no Kupecký nerozbíjal rodinu - napriek strate dôvery sa s manželkou dokázal dohodnúť na akceptovateľných pravidlách spolužitia - sľúbila, že s kazateľom vzťah okamžite skončí. Kupecký žil hlavne pre umelecky talentovaného syna. Vďaka evanjelickému kazateľovi Schlickeisenovi Zuzana dokonca prešla z katolíckej na evanjelickú vieru.

Portrét manželky Zuzany od Jána Kupeckého približne z r. 1710, keď mali sobáš v Dóme sv. Štefana vo Viedni. Vlastníkom obrazu je galéria Alte Pinakothek v Mníchove v Nemecku.

Objav jediného portrétu učenca Bela od Kupeckého r. 1960 v Rimavskej Sobote

Ján Kupecký namaľoval aj portrét uhorského učenca Mateja Bela. Dlho, ešte do 60-tych rokov minulého storočia, bola známa len rytina tohto obrazu od nemeckého rytca Johanna Jacoba Haida. V r. 1960 však slovenský kunsthistorik Ladislav Saučin našiel v depozitári múzea v Rimavskej Sobote obraz, ktorý zodpovedal až na detaily rytine zobrazujúcej Mateja Bela. Doteraz sa presne nevie, či ide o originálnu Kupeckého maľbu, jej kópiu alebo o maľbu urobenú niekým podľa rytiny. Obraz je jedinou zachovanou maľbou Mateja Bela, nachádza sa v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote.

VĽAVO je jediná zachovaná maľba Mateja Bela. Jej autorom je Ján Kupecký, nachádza v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Portrét mohol vzniknúť medzi rokmi 1714 až 23, pretože r. 1714 prišiel 30-ročný Matej Bel z Banskej Bystrice do Bratislavy a r. 1723 sa Ján Kupecký presťahoval z Viedne do Norimbergu. V rokoch 1714 až 1719 bol Matej Bel rektorom evanjelického lýcea v Bratislave, potom farárom. Keďže nemá na portréte farársky odev, pravdepodobne je z jeho rektorského obdobia. VPRAVO je rytina Mateja Bela, ktorú podľa obrazu Jána Kupeckého urobil rytec Johann Jacob Haid a ktorá sa nachádza v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Nie je vylúčené ani to, že to maľbu vyhotovil neznámy maliar podľa rytiny. Zaujímavé je, že na maľbe má Matej Bel golier a na rytine šatku.

Kupeckého pozoruhodná maľba cisára Karola VI.

Počas svojho viedenského obdobia maľoval Ján Kupecký portréty najvýznamnejších ľudí svojej doby a priestoru ako napr. rakúskeho cisára Karola VI.:

Portrét rakúskeho cisára Karola VI. od Jána Kupeckého. Obraz je z r. 1716 - o niekoľko rokov mu cisár dokonca ponúkol miesto svojho dvorného maliara, čo Kupecký odmietol, lebo sa ako protestant vnútorne nestotožňoval s jeho politikou rekatolizácie. Krátko nato dokonca Kupecký aj s rodinou v obavách z možných následkov tajne utiekol do evanjelického Norimbergu, kde tvoril ďalej a kde aj zomrel. Kupeckého obraz habsburského cisára Karola VI. visí doteraz na viedenskej radnici.

Kupecký išiel tvrdohlavo za svojou ideou umeleckej slobody

V 20-tych rokoch 18. storočia sa však Ján Kupecký rozhodol tajne odísť z metropoly Rakúskej monarchie, kde jeho umeleckú slobodu obmedzovali zásahy proti nekatolíkom a prílišná blízkosť dvora. Ján Kupecký sa presťahoval s rodinou do evanjelického Norimbergu. Tam ho však čakal obrovský životný úder - po smrti malej dcéry mu zomrel aj dospievajúci syn Krištof - už začínajúci umelec, maliar aj hudobník. Podľa životopisca sa Kupecký takmer zbláznil - dlho odmietal dať syna pochovať - nechcel úmrtiu Krištofa uveriť. Mimochodom, do Norimbergu prišiel za Kupeckovcami aj synov vychovávateľ Efraim Schlickeisen, ktorý mal so Zuzanou v minulosti aféru. Že ich vzťah pokračoval skryto aj ďalej, potvrdzuje fakt, že po smrti zostarnutého Kupeckého sa v Norimbergu Efraim so Zuzanou zosobášil. Ako r. 1758 napísal Kupeckého životopisec, jeho žiak Johann Caspar Füssli, jeho učiteľ v Norimbergu odmietol pozvania niektorých monarchov a radšej sa venoval vlastnej tvorbe a výučbe mladých umelcov. Celý život vlastne išiel svojou cestou, chcel byť duchom aj ekonomicky nezávislým. Niektorí mu preto vyčítali, že tvrdohlavo išiel za svojou ideou umeleckej slobody. Jeho psychologicky vyzreté portréty vyjadrovali príbeh a životnú skúsenosť zobrazovaného človeka.

Autoportrét Jána Kupeckého s pútnickou palicou. Údel osamoteného pútnika sprevádzal Kupeckého často - domov niekoľkokrát v živote stratil. Jeho telo je zboku, hlava otočená priamo na diváka – aj akoby sa obzeral za svojím životom. (Národní galerie v Prahe) (Národní galerie v Prahe)

Ešte niečo z tvorby Jána Kupeckého:

Ján Kupecký: Kurucký bojovník. Na obraze je neidentifikovaný účastník Rákociho povstania proti vládnucim Habsburgovcom - mier obe strany uzatvorili r. 1711. Kupecký zachytil v mužovej tvári a geste rúk, ktorými drží meč, či v neupravenosti zovňajšku jeho odhodlanosť a priamosť. Vlastníkom obrazu je Szépművészeti Múzeum v Budapešti.

Portrét Františky Wussinovej od Jána Kupeckého z r. 1716. Bola to dcéra pražského rytca Jana Wussina. Františka má na obraze len 13 rokov, pôsobí však staršie, čo vyplývalo zrejme z dobovej módy obliekania a česania dievčat. Dobovou maniérou je aj jej neprirodzene úzky pás. Napriek tomu dievča pôsobí živo - obrazu dominuje aj rafinované držanie kvietka. (Národní galerie v Prahe) (Národní galerie v Prahe)

Ján Kupecký: Žena s violou; obraz sa nachádza v Budapešti

