Po nemecky píšuca prozaička Zayová (nar. 1779) ako súčasť literárneho života na Slovensku

Spisovateľka Mária Zayová bola manželkou Imricha Zaya z Uhrovca, ktorý tam za učiteľa povolal Samuela Štúra, otca Ľudovíta. Tomu na ňu zostali láskavé spomienky - ako žiačika ho obdarovávala drobnosťami.

Spisovateľka Mária Zayová na portréte od maliara Jeana Stundera z r. 1807. Mala vtedy 28 rokov. Obraz sa nachádza na Bojnickom zámku.

Mária Zayová mala intelektuálne aktívnych predkov

Spisovateľka Mária Zayová, rod Kališová (1779-1842), ktorá knižne publikovala v nemčine, mala niekoľko storočí dozadu intelektuálne aktívnych predkov, vrátane žien. Možno napríklad spomenúť už Františka Révaia (1489-1553), turčianskeho župana, majiteľa hradov a panstiev Sklabiňa, Blatnica a ďalších, ktorý si chcel v čase šírenia reformácie osobne ujasniť niektoré vieroučné otázky, preto napísal rovno nemeckému reformátorovi Martinovi Lutherovi. Ten mu aj odpísal. František Révai sa stal stúpencom Lutherovej reformácie a podporoval rozvoj školstva a knižnej tvorby. Prapravnučkou Františka Révaia bola Alžbeta Révaiová, ktorá podporovala slovenskú literatúru – po úmrtí jej matky r. 1700 dala knižne vytlačiť lamenty anonymných slovenských veršovcov. Sama bola tiež adresátkou slovenských gratulačných básní. Mária Zayová bola pravnučkou Alžbety Révaiovej (viac o nej - tu).

Štúr v časopise Květy spomínal na láskavosť Zayovej k školskej mládeži v Uhrovci

Manžel Márie Zayovej Imrich povolal do Uhrovca za učiteľa z Trenčína Samuela Štúra, otca Ľudovíta, ktorá si mal na ňu láskavé spomienky. Deťom v škole v Uhrovci dávala rôzne drobnosti – aj samotného Ľudovítovi Štúrovi. Ten o manželoch Zayovcoch (ich syn Karol sa stal dozorcom evanjelickej cirkvi) r. 1839 v českom časopise Květy napísal:

Blahé paměti Emerich Zay, otec nynějšího hraběte Karla Zayho, c. kr. komorníka, hlavního dozorce církví a škol evanjelických v okolí předdunajském, zasloužilým zvláště se stal o své četné poddané, u nichž dobrodiními svými nepomíjející památku po sobě zůstavil. Rozdaroval on mezi ně na sta knih, mezi nimižto zvláště zpěvníky a nové zákony nejčetnějšími byly, dal vyučovati dítky chudobných na své útraty, neodopřel žádnému ucházejícímu se o poklady tyto duchovní svého dobrodiní, čehož nejlepší svědectví vydati může p. Samuel Štúr, uhrovské školy učitel, drahý otec můj. Vysoce vzdělaná choť jeho, Maria, svobodná paní z Kališů, chvalně i co spisovatelkyně v jazyku německém známá, rozdávala co rok odměny dítkám pilnějším a připravovávala jim po zkouškách radostné zábavy, jakových i původce tohoto vícekrát účastným se stal. Dobrotivá paní tato ještě u vysoké stáří žije, manžel její zemřel na úplavici (choleru) r. 1831.

Kniha Neue Erzählungen od Márie Zayovej z r. 1830

Zayová ocenila vo svojej próze aj slovenskú ľudovú tvorbu

Mária Zayová publikovala po nemecky, no obsahom jej diel boli aj slovenské reálie. Napríklad v knihe Neue Erzählungen z r. 1830 zakomponovala do prózy s názvom Die Bergfahrt, ktorá je o výlete panskej mládeže do hôr, aj fantazijné rozprávanie slovenského sedliaka o mládencovi v modrom plášti a o lietajúcom šarkanovi. Jedna z panských slečien následne vyhlásila, že slovenské ľudové rozprávky v sebe majú hlbokú pravdu.

Úryvok z nemeckej prózy Die Bergfahrt, v ktorej Mária Zayová ocenila slovenské ľudové rozprávky

