Fin DAC zanechal na budove v Bratislave maľbu ženy ako posolstvo dnešnej dobe

Pre írskeho tvorcu street artu, žijúceho v Londýne, ktorý vystupuje pod umeleckou značkou Fin DAC, sú charakteristické veľkoplošné graffiti s tvárami žien akoby s namaľovanou maskou na očiach.

Maľba ženy na budove v Bratislave od umelca, ktorý tvorí pod značkou Fin DAC

Írsky umelec Fin DAC a jeho slovenská múza, ktorá bola jeho modelkou

Bratislavské posolstvo írskeho sprejera súčasnému „šialenému“ svetu

Fin DAC pochádza z Írska, usadil sa však v Londýne a do epidémie koronavírusu cestoval často po svete - jeho dovtedajšie práce sú na množstve budov na viacerých kontinentoch. Má uhladený umelecký štýl, tváre jeho žien z toho obdobia sú súmerné, estetické, s kombináciou príjemných farieb. Od marca tohto roka sa však situácia v živote a tvorbe Fina DACa radikálne zmenila. Musel prestať tvoriť v exteriéri na budovách, štáty sa uzatvorili a aj samotný Fin DAC sa musel izolovať. Írsky sprejer s medzinárodnou reputáciou sa vydal opätovne do sveta až v septembri, a to – do Bratislavy. Zúčastnil sa na podujatí Bratislava Street Art Festival a v slovenskom hlavnom meste zanechal impozantnú maľbu ženy. Na rozdiel od jeho dovtedajšej tvorby na budovách sveta, na ktorých zanechal ženy rôznych farieb, zvyčajne jemných tónov, je najnovšie dielo v Bratislave namaľované jednou dominantnou farbou, a to výraznou červenou. Nástenná maľba sa volá Rozjímanie a je posolstvom pre súčasnú dobu. Ako sám umelec povedal, sýta červená farba predstavuje šok, aký ľudstvo napadnuté koronavírusom zažilo, no výraz, gesto a postoj ženy vyjadrujú potrebu zamyslenia sa v tomto „šialenom“ období:

As this is the first mural I’ve painted post Covid, I wanted it to represent a quiet moment found amidst the madness of the world we currently live in. Painting, as a matter of course, provides this for me naturally but I wanted to convey that it’s possible for all of us to find that moment no matter what goes on around us. Red was an obvious choice for the colour scheme as, on such a large scale, it can be a shock to the system... much like Covid’s impact on most of our lives. But once the initial shock has subsided, I still wanted the overall feel to be one of calm and peace... hopefully that’s the case.

Prečo Fin DAC maľuje na tváre žien vždy akoby masku cez oči

Fin DAC, vlastným menom Finbarr Notte, je samouk, svoju tvorbu nazýva Urban Aesthetics. Ako tvrdí, "inšpirácia je dar z vesmíru, talent je schopnosť naplniť ju a pokora je zážitok, ktorý by si mal dosiahnuť, keď sa podelíš o výsledok." Fin DAC však nikdy neprezradil, prečo majú jeho ženy na očiach vždy namaľovanú akoby masku.

Už neexistujúce graffiti v Bratislave od Fina DACa z r. 2017

Fin DAC: mesto Breda v Holandsku, 2015

Fin DAC: Street art v Los Angeles

Fin DAC: Graffiti v meste Ephrata v USA

Fin DAC: Graffiti v New Yorku, pred ním si robí selfie brazílska modelka Paula Almeida, podľa ktorej dielo maľoval

Fin DAC: Graffiti v Paríži z r. 2018 vo dne

Fin DAC: Graffiti v Paríži z r. 2018 v noci

