Štúr po ukončení vzťahu s Pospíšilovou ďalšej Češke Rajskej: Vy mi hojíte ranu (1841)

Prvá česká učiteľka Bohuslava Rajská bola r. 1841 s ďalšími Čechmi vo Viedni a pri tejto príležitosti zašli aj do neďalekej Bratislavy zoznámiť sa s učiteľom na bratislavskom lýceu Ľudovítom Štúrom.

Portrét prvej českej učiteľky Bohuslavy Rajskej od slovenského maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Podľa kunsthistorika Lubomíra Sršňa ho namaľoval r. 1840-1. Svojou ideovou koncepciou to je výnimočný portrét, lebo nezodpovedá dobovému konvenčnému zobrazeniu mladej dámy ako vhodného objektu na vydaj. Obraz propaguje prírodovedné vzdelávanie žien, o čom hovoria pomôcky na chemické a fyzikálne experimenty, ktoré Rajská používa.

Jediný zachovaný fotografický portrét Ľudovíta Štúra, pravdepodobne z r. 1849. Nachádza sa v Múzeu Ľ. Štúra v Modre.

Rajská o Štúrovi: "Jeho celá postava má do sebe cos imponujícího"

Česká súkromná učiteľka Bohuslava Rajská sa chystala založiť v Prahe zariadenie, kde by sa vychovávali a vzdelávali dievčatá. Preto bola aj s ďalšími dvoma českými vlastencami, sestriným manželom Josefom F. Fričom a Josefom Podlipským, na návšteve vo Viedni, kde sa o podobné inštitúcie zaujímala. Pri tejto príležitosti zašli na tri dni aj do neďalekej Bratislavy, kam pricestovali parníkom po Dunaji v piatok 21. mája. Na brehu ich už čakal Samuel Štúr, mladší brat Ľudovíta, či Ondrej Hodža, mladší brat Michala Miloslava Hodžu. Česi sa zložili v hostinci a išli do bytu Ľudovíta Štúra, ktorý sa nachádzal na rohu dnešnej Panenskej a Kozej ulice (dnes už táto budova nestojí). Do svojho denníka, ktorý sa zachoval, si potom 24-ročná Bohuslava Rajská o 26-ročnom Ľudovítovi Štúrovi napísala:

Jaký to šlechetný, vážný muž! – Jeho celá postava má do sebe cos imponujícího a předce tolik přátelského a přívětivého. Přijal nás velmi srdečně, objal i líbal švagra mého i Josefa a jeho slova zněla tak mužně, tak hrdinsky, jako dávná pověst.

Štúr Rajskej: Položte mi ruku na ranu - zahojí sa

Česká trojica sa potom vrátila do hostinca, kde ich už čakala skupinka žiakov Ľudovíta Štúra. Tam sa všetci dohodli, že na druhý deň, v sobotu 22. mája, pôjdu na túru na vrch Kamzík v Malých Karpatoch. Bohumila Rajská zanechala vo svojom denníku aj svedectvo o túre. Zmieňuje sa v ňom aj o Štúrovom páde v septembri 1840 v Hradci Králové, pri ktorom si zlomil ruku a ktorá nemusela byť ešte v máji 1841 úplne zahojená. Mimochodom, o Ľudovítovi Štúrovi sa vedelo, že ruku mu liečila mladučká Marie Pospíšilová z královohradeckej rodiny českého nakladateľa Jana Pospíšila, ktorej potom písal ľúbostné básne. Bohuslava Rajská si o túre do denníka napísala, že keď jej Ľudovít Štúr ponúkol rameno, opýtala sa ho, či by svojou rukou priveľmi netlačila na jeho ranu. Štúr jej však vzápätí sám vzal ruku a dodal, že práve naopak, ona mu vraj rameno úplne vylieči:

Štúr nabídl mně rámě, na kteréž zdráhala jsem se zavěsit vědouc, že si byl ruku v Králově Hradci zlámal a že dosud zahojena nebude. Mé zdráhání však nespomohlo ničeho, žertem prohodil, že mu ji úplně zahojím, když ruku na ni vložím, a již mne chopil a rychle šlo to do výšiny.

Ukončený vzťah Štúra k Pospíšilovej

Vzťah Ľudovíta Štúra k Marii Pospíšilovej sa začal v septembri 1840. V novembri toho roku sa stal verejným, lebo v časopise Květy publikoval jej venovanú ľúbostnú báseň. Už o niekoľko mesiacov však vzťah ukončil súkromným listom z 28. februára 1841 jej bratovi Jaroslavovi Pospíšilovi, ktorý býval v Prahe. Rozchod vysvetlil tým, že očakáva „boj s Maďarmi“, čo mu bráni plne sa oddať vzťahu so ženou, a poslal jeho sestre na rozlúčku báseň, aby „zabudla na syna Tatier“:

Budete-li psát do Hradce, vzkažte velectěné rodině Vaší mé úcty a pozdravení. Vzkažte je rovně Marii! Představte jí smysl básně mé s upřímnou bratskou radou zapomenouti na syna Tater. Já jí nechci více psáti: zastupte Vy, drahý Jaroslave, místo mé.

Rajskú nadchli slovenské hory aj Štúrova autorita

Ľudovít Štúr sa teda označoval za „syna Tatier“, takto ho však vo svojom denníku nazývala aj Bohuslava Rajská. Počas bratislavského pobytu ju zaujala nielen jeho osobnosť, ale aj slovenské hory, ktoré sa v tej dobe označovali v širšom ponímaní ako Tatry. Úryvok z jej denníka z 22. mája 1841:

Jaký to divný se zmocní člověka pocit na těch horách, či to nevyslovitelná radost a nejčistší rozkoš, či to hluboký bol, či to neukojitelná touha po něčem vyšším, kdož to vypsati může? Věřím nyní, že na těchto horách může duch lidský povznésti se nad malicherné hříčky světa, státi se lepším a uzráti k vyšším činům. Poznala jsem vzor muže a pravého syna těchto volných Tater v Štúrovi. Na Tatrách mezi přáteli jeho musí jej člověk viděti, aby mu porozuměti a jeho ducha oceniti mohl. Jaký to výborný muž a jaký vliv a vážnost si byl získal mezi mladými přáteli svými - každé jeho slovo jest jim poručením.

Rajská: Pri západe slnka nad Dunajom sme so Štúrom „boli jeden cit“

Nedeľný večer 23. mája strávili českí a slovenskí priatelia na pravom brehu Dunaja (dnes Petržalka), potom odcestovali do Viedne, kde sa zdržali ešte niekoľko dní, a späť cez Brno do Prahy. O večere pred odchodom z Bratislavy Bohuslava Rajská napísala:

Slunce klonilo se k západu, ozařujíc růžovým svým světlem krajinu. Dunaj skvěl se v červeném rouše jak pouhý odlesk večerní zoře a v pozadí stály Tatry jak rozevřená tajemná kniha - každý z nás se zamlčel, aby se zcela mohl oddati tomu tajemnému citu, který vždy člověka k přírodě co k své matce poutá. Stála jsem vedle Štúra, ruku majíc na jeho rámě položenou, a my byli v tom okamžiku jeden cit, jeden obraz.

Štúr: Váš list je plný citu, ktorý žiari z Vašich očí

Z Prahy napísala Bohuslava Rajská list Ľudovítovi Štúrovi 19. júna 1841. On jej odpísal až o mesiac - 16. júla 1841. Začiatok Štúrovho listu:

Váš list ode dne 19. června, plný onoho něžného a šlechetného citu, který z jasných Vašich slovanských očí září, přijal jsem a velice se radoval z toho, že jste laskavě na mne zpomenouti ráčila.

Spievanie Rajskej v Štúrovi „oživilo tisíce citov“, nemal však čas prísť za ňou do Prahy

Ďalší zachovaný list Ľudovíta Štúra Bohuslave Rajskej je z 19. septembra 1842. Štúr jej ďakuje za knižku, ktorú mu poslala, spomína na jej pobyt v Bratislave. Tvrdí, že by rád prišiel za ňou do Prahy, ale vraj nemá čas:

Jak bych rád zaletěl do Prahy! Rád ovšem, ale já zde přivázán, práce by zde stály a jest jich síla veliká. Jak bych rád okřáti zpěvem Vaším, pěvkyně libozvuká, nímž jste jednou oživila ve mne tisíce citů!

