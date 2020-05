Prechod Hammela od sklamania zo sveta v 60-tych rokoch k pocitu šťastia v 70-tych

Už nahratý album Pokoj vám od Hammela, Peteraja a Filana o „škrtivom pocite okolo hrdla“ z r. 1969 vo svojej dobe nevyšiel. K pozoruhodnej umeleckej reakcii na inváziu vojsk do Československa tak nedošlo.

...

Depresívnosť prvých textov pesničkára Hammela

Svoju prvú pieseň s názvom Spievam si pieseň zložil Pavol Hammel (nar. 1948) ako stredoškolák – hudbu aj text. Ten mu však ako nekvalitný prerobil básnik Rudolf Skukálek, no pôvodnú depresívnu náladu ponechal. „Všetko sa v živote skončí raz, zostane kopček z hliny,“ spieva Hammel ako teenager v skladbe Spievam si pieseň, ktorú nahral r. 1965. O konci života, či sklamaní a dezilúzii z neho, hoci Hammel bol vtedy mladý človek, boli aj jeho 3 pesničky na albume Zvonky, zvoňte (bol to album poskladaný z rozhlasových nahrávok jeho skupiny Prúdy, nahratý roku 1968, vyšiel však až r. 1969 – hlavným autorom hudby bol Marián Varga). Hammel vo svojej piesni Jesenné litánie s textom Kamila Peteraja napr. spieva: „Život je len chvíľa v čase, na jej konci stoji kat.“ Ďalšie dve Hammelove piesne na platni otextoval Boris Filan – v piesni Pred obchodom s hračkami spieva: „Bol zo mňa chlapec s modrými očami. Bez lásky k mamičke, k otcovi, k celému svetu.“ Druhá Filanova pieseň má názov Balada o smutnom Jánovi.

video //www.youtube.com/embed/Q8IaLIUsfXo

(Na videu je 19-ročný Pavol Hammel so skupinou Prúdy na 1. československom beatovom festivale v Prahe r. 1967.)

Zámer Hammela vytvoriť „vlastnú“, monotematickú platňu s kvalitnými textami

Hlavným autorom hudby na prvej platni skupiny Prúdy (Zvonky, zvoňte) bol Marián Varga. Ten však medzitým z Prúdov odišiel. Následne, 8. júla 1969, Pavol Hammel českému hudobnému publicistovi Jiřímu Černému v liste napísal:

...chcem natočiť už vlastnú LP, môj dávny plán, monotematickú, s výbornými textami – nielen piesní, ale aj medzi piesňami – Borisa Filana a Kamila Peteraja...

Hammelov album Pokoj vám ako reakcia na inváziu vojsk r. 1968

V roku 1969 Pavol Hammel so skupinou Prúdy nahral "monotematický" album Pokoj vám. Bolo to na rozdiel od predchádzajúceho albumu Zvonky, zvoňte koncepčné dielo, teda nie samostatne nahrávané piesne z určitého obdobia, ale premyslený celok s jasným zmyslom a kompozíciou. Album bol reakciou na vpád vojsk Varšavskej zmluvy r. 1968 do Československa. Všetku hudbu zložil Pavol Hammel, prvú stranu albumu otextoval Kamil Peteraj, druhú Boris Filan. Kamil Peteraj o tom Leošovi Kofroňovi pre špeciálne vydanie časopisu Rock History (ktoré vyšlo pri príležitosti 70-tín P. Hammela) r. 2018 povedal:

Tento album vznikol, samozrejme, ako protest proti tomu, čo sa v roku 1968 stalo. Nie je samozrejme vyslovene protestsongovo zameraný, na „mojej strane“ albumu je mnoho symboliky, mysleli sme si, že sa niečo prešmykne, ale napokon išiel do trezoru.

Pieseň Smutná hodina: Svet sa zdá ako tyranský cirkus a chlieb vonia krvou

Jedna z piesní Kamila Peteraja sa volá Smutná hodina. Začína sa, ako viacero ďalších skladieb, hovoreným slovom do vybrnkávania na gitare. Úryvok:

Uháňam preč.

Niekde v hĺbke hlavy počujem prastarý tón dôvery.

Možno, keď sa vrátim,

nebude sa svet zdať ako tyranský cirkus

a chlieb nebude voňať krvou.

Zabite falošných prorokov,

ktorí vypúšťajú z úst jablká a hadov!

Nechcem už vidieť šedivovlasé dieťa.

Nech to, čo je rýdze, opäť dostane svoje žezlo.

video //www.youtube.com/embed/klrvc7av48M

Apokalyptický sen malého dievčatka: Cez lúč vidím snár, v ňom sa svet späť točí

Ďalší text Kamila Peteraja má názov Sen malého dievčatka (Apokalypsa). Úryvok:

Mám iba pustú tvár,

na tvári pár očí.

Cez lúč vidím snár,

v ňom sa svet späť točí.

Je pole mŕtvych žien,

nárek detských duší.

Krv kvapká na náš sen,

boh v nebesiach mlčí.

video //www.youtube.com/embed/dlliKIbv0EE

Filanových Šesť starcov r. 1969: Priniesli žiaľ, hlad, lož, biedu, bolesť, strach

Záverečnou skladbou na albume Pokoj vám je pieseň Šesť starcov od Borisa Filana, ktorí prinesú do mesta, kam prídu, žiaľ, hlad, lož, biedu, bolesť a strach. Starci sa môžu symbolicky chápať ako vojská, ktoré vstúpili r. 1968 do Československa. V hovorenom úvode piesne sa hovorí o „škrtivom pocite okolo hrdla“. Pavol Hammel o tom pre publikáciu Rock History r. 2018 povedal: „Opravdu jsme desku nahrávali pod vlivem vpádu vojsk varšavského paktu, například píseň Šesť starcov obsahovala zřejmou symboliku“. Úryvok z piesne Šesť starcov z nevydaného albumu Pokoj vám:

Šesť starcov kráča mestom,

každý nesie dar.

Prvý mu nesie v očiach žiaľ,

druhý dá mestu večný hlad,

tretí mu povie čo je lož,

štvrtý mu podá v rukách biedu,

piaty už rozdal bolesť ženám,

šiesty dal navždy mužom strach.

video //www.youtube.com/embed/0alVMhb5UZM

Už nahratý a na vydanie pripravený album Pokoj vám napokon nevyšiel

Album Pokoj vám skupina Prúdy kompletne nahrala, no nevyšiel. Pavol Hammel o tom redaktorovi Václavovi Hnátkovi z portálu idnes.cz v r. 2018 povedal:

Album Pokoj vám vlastně nebylo vyloženě zakázané. Jenom když už mělo jít do lisovny, přišel za mnou ředitel vydavatelství Panton a říkal: „Pavle, tohle radši nevydávejme, měl bys problémy. Potřebuješ to? Chceš emigrovat?“

Album Pokoj vám vyšiel až r. 1998

Existencia nevydaného albumu Pokoj vám akoby zostala pred verejnosťou utajená. Vyšiel až r. 1998, zrekonštruovaný z viacerých podkladov. Mnohí ľudia boli prekvapení, že Pavol Hammel niečo také v r. 1969 vytvoril.

Filanových Šesť starcov r. 1972: Priniesli smiech, jarný deň, lásku, silu, krásu

V r. 1972 Pavol Hammel vydal EP platňu so 4 piesňami, medzi ktorými bola aj skladba Šesť starcov z nevydanej platne Pokoj vám. Text však Boris Filan významne upravil – starci už nepriniesli do mesta žiaľ, hlad, lož, biedu, bolesť a strach – ako r. 1969, ale podľa verzie z r. 1972 priniesli smiech, jarný deň, lásku, silu, krásu. Úryvok:

Šesť starcov kráča mestom,

každý nesie dar.

Prvý mu nesie v očiach smiech,

druhý dá mestu jarný deň,

tretí mu povie, čo je sen,

štvrtý mu podá v rukách lásku,

piaty už rozdal mužom silu,

šiesty dal navždy krásu ženám.

video //www.youtube.com/embed/Dr9bhO7cOZQ

Hammel r. 1972: Som šťastný, šťastným patrí táto zem

Zmenu nálady či posolstva v piesňach Pavla Hammela po r. 1969 možno sledovať aj na jeho albume s názvom Som šťastný, keď ste šťastní z r. 1972. Platňa obsahuje aj pieseň s rovnakým názvom, ktorú otextoval Boris Filan. Úryvok:

Spáľ smútku tvár,

svoj úsmev ti dám.

Som šťastný, keď ste šťastní.

Čakajte ma, keď sa stmieva,

čakajte ma každý deň.

Túto pieseň pre vás spievam,

s touto piesňou prídem sem.

Som vždy šťastný, keď ste šťastní,

šťastným patrí táto zem.

video //www.youtube.com/embed/rOi2y5IrAuA