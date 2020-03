Potupa rozštvrtených na Prešovských jatkách: Psy žrali ich vnútornosti a lízali krv, 1687

Zuzanu Zimmermannovú, rod. Kecerovú po potupnej poprave jej manžela, otca, brata i švagra vraj už nikto nikdy nevidel veselú. Na Prešovských jatkách sťali za údajnú vzburu vyše 20 evanjelikov.

Prešov v 17. stor. (wikipedia.org)

Prešovské jatky r. 1687

Prešovskými jatkami sa nazýva súd v Prešove r. 1687 so skupinou evanjelických šľachticov, mešťanov a iných, ktorých úrady obvinili zo spoluorganizovania vzbury proti cisárovi Leopoldovi I. Vzburu mala viesť Helena Zrínska sídliaca v Mukačeve, s ktorou vraj udržiavali kontakt. Zrínska bola manželkou Imricha Tököliho, ktorého povstanie krátko predtým cisár potlačil. Mnohých Prešovčanov a ďalších pri vyšetrovaní kontaktov so Zrínskou kruto mučili a v priebehu niekoľkých mesiacov vyše 20-tich popravili, viacerých potupne – ich telá rozštvrtili a vystavili na verejných miestach. Strojcom súdu bol cisársky splnomocnenec v Prešove, Talian Antonio Caraffa. Najvýznamnejším dobovým svedectvom o Prešovských jatkách je spis od prešovského učiteľa Jána Rezika pôvodom z Krušoviec pri Topoľčanoch. Ján Rezik síce z mesta krátko pred súdom utiekol, informácie o ňom však čerpal najmä od priameho svedka z prostredia cisárskeho vojska. Rezikovo latinské dielo Laniena Eperiensis (Prešovské jatky) vo svojej dobe tlačou nevyšlo, zostalo v rukopise.

Strojca Prešovských jatiek Antonio Caraffa (wikipedia.org)

Niekoľko popravených v rodine Andreja Kecera

Spomedzi popravených bola najviac zasiahnutá rodina evanjelického zemana Andreja Kecera – okrem neho sťali aj jeho syna Gabriela a dvoch zaťov - Žigmunda Zimmermanna (manžel Kecerovej dcéry Zuzany) a Martina Sárossyho. Zeman Andrej Kecer z Lipovca a Peklian mal už 64 rokov, keď ho zatkli v jeho prešovskom dome. Úryvok z diela Jána Rezika Laniena Eperiensis (Prešovské jatky) o 64-ročnom Andrejovi Kecerovi (podľa prekladu Gustáva Pogányho):

Poprava Andreja Kecera

Prvá zo série popráv na Prešovských jatkách sa konala 5. marca 1687. Spolu s Andrejom Kecerom v tento deň popravili aj jeho zaťa Žigmunda Zimmermanna (manžela jeho dcéry Zuzanay) a ďalších dvoch odsúdených. Rozsudok znel:

Žigmund Zimmermann, zať Andreja Kecera

Na popravisku skončil 5. marca 1687 aj Žigmund Zimmermann, manžel dcéry Andreja Kecera Zuzany:

Gabriel Kecer, syn Andreja

Druhú zo série popráv počas Prešovských jatiek vykonali 22. marca. Jedným z popravených bol aj syn Andreja Kecera – Gabriel. Zatkli ho vtedy, keď išiel prosiť o milosť pre otca. Pred popravou si dal zavolať slovenského evanjelického kňaza Jána Andricia (v Prešove bol ešte maďarský a nemecký):

Martin Sárossy, ďalší zať Andreja Kecera

22. marca 1687 popravili aj manžela ďalšej dcéry Andreja Kecera, zemana Martina Sárossyho:

Kecerova vnučka: Prešovské jatky stáli na krivej výpovedi pobehlice Táboryovej

Učiteľ Ján Rezik, ktorý je autorom najznámejšieho dobového svedectva o Prešovských jatkách, zomrel r. 1711. K jeho literárnej pozostalosti, teda aj k latinskému rukopisu Laniena Eperiensis (Prešovské jatky), sa dostal ďalší prešovský učiteľ Samuel Matthaeides, ktorý sa oženil s vdovou po Jánovi Rezikovi Zuzanou. Dcéru Samuela Matthaeidesa Ester si vzal za manželku vzdelaný vojak Samuel Székely, ktorý takto získal aj rukopis o Prešovských jatkách. Samuel Székely však pátral aj po ďalších svedectvách o udalosti. Nové informácie získal hlavne od dcéry popraveného Žigmunda Zimmermanna – Zuzany, teda vnučky ďalšieho popraveného Andreja Kecera, ktorá ich mala od svojej matky, ktorá sa volala rovnako – Zuzana Zimmermannová (rod. Keczerová). Samuel Székely na základe výpovede Zuzany Zimmermannovej ml. píše (podľa prekladu z latinčiny od Gustáva Pogánya):

Ján Rezik o Alžbete Táboryovej

Toho času, keď sa Imrich Tököli r. 1685 rozložil táborom pri nižnej bráne Prešova, slobodne vychádzali ľudia oboch pohlaví do tábora, jednak aby videli čaty a výzbroj vojakov, jednak aby sa im sami ukazovali, pri čom sa hodne napili vína, tam predávaného. Hnaný podobnou zvedavosťou, neraz bol v tábore i Fridrich Weber, človek v meste nemálo vážený, a pohovel si pri čistom, nemiešanom víne. A keď raz nemal u seba peňazí, vyhľadal známu ženskú (Alžbetu Táboryovú), čo víno predávala, a vypil si s priateľmi niekoľko krčahov. Keď sa krátko zatým tábor rozbil, táto žena uchýlila sa na bezpečnejšie miesto; náhle však cisárski dostali posilu, prišla i do Prešova, a keď sa cisárske vojsko zmocnilo mesta, tu sa i usadila. Súc vo veľkej núdzi, neraz a márne upomínala a prosila táto žena medzi inými dlžníkmi i Webera, aby jej vrátil desať cisárskych grošov, ktoré jej za víno už dávno ostal dlžen, že jej budú viac za dar, než za platbu. Tu chytili a uväznili na rozkaz Caraffov Webera práve na Karlov jarmok, a keď ho vliekli na výsluch, generál vyčítal mu, že prostredníctvom tejto ženy prijal list od Mukačevských. On tvrdil, že neprijal. Aby si však generál získal túto ľahkomyseľnú ženu, kázal sluhom, aby ju do akéhosi domčeka zaviedli, tam výbornými jedlami a prvotriednym vínom až do zhnusenia hostili, a tak ju omámili sľubovaním darov, že by smelo vedela povedať Weberovi do očí pred generálom, že bola v Mukačeve a priniesla mu list od tamojších rebelov. Keď sa vyšetrovanie opakovalo, žena mu to vyčítala, a ako ju poučili, tvrdila, že áno, priniesla list z Mukačeva a ho tomuto Weberovi odovzdala. On dôsledne zapiera. (...) Ignác Peritzhof (jezuita) videl, že musí chytiť vec za iný koniec, a nenašiel lepšej cesty, len že začína sľubovať úbohému, ctibažnému človeku, ktorý sa triasol o život a bol vo veciach viery hotovým chameleónom, bezpečnosť, hodnosť a bohatstvo, ak zo svojej sekty (bol evanjelik) prejde do katolíckej cirkvi. Tak sa stalo, že, lapený do tejto sieti, začal tvrdiť, čo prv dôsledne zapieral, a povedal, že listy prijal. (...) Dopytujú sa teda, kto ich potom ešte čítal, komu ich odovzdal, kto ich počul čítať, kto ich videl, kto o nich vedel, čo v nich stálo, kde a u koho sú. Tým, že odpovedal na všetko, a udal, nešťastník, i mená tých, čo ich čítali atď., mnohých priviedol do nebezpečenstva, že stratia dobré meno a život.

Potupa rozštvrtených: Psy zožrali ich vnútornosti a zlízali ich krv

Keď im ruky už boli odsekli, hlavy odťali a ich krv široko sa roztiekla po lešení, prešovský kat (lebo vojenský hlavy odtínal) ich so svojimi paholkami nožom a sekerou rozštvrtil a, vyhodiac na sane, na ktorých Andreja Keczera viezli k smrti, tak povešal na šibenice na spomenutom mieste, aby každá časť odsúdencovho tela na jednom kríži visela, hlava však aby bola pribitá železným klincom o šibenicu. Časť vnútorností zostala — nevedno, či z nedopatrenia katov a či úmyselne — na hrozne skrvavenom lešení, a keď odsúdených vyviezli k šibeniciam, stala sa pokrmom susedovho psa. Krv psi zlízali, ako v jatke, a čo stiekla pod lešenie, zhanobili nečisté svine.

Pochovať popravených sa podarilo až po dlhšom období

Zimmermanna, za koho jeho manželka naliehavejšie prosila u Caraffu, po šiestich týždňoch sňal z potupného dreva zlatom najatý kat, ovinul do čistého plátna, poskladal do truhly a v prítomnosti dvoch z jeho bývalých domácich a niekoľkých z ľudu, vykonávajúcich pohrebný obrad, uložil po vytrpení posmechu a potupy na odpočinok v pustej komôrke záhrady kdesi v predmestí.

Odvážna Klára Kecerová, sestra Andreja

Evanjelička Klára Kecerová, sestra Andreja Kecera, sa rozhodla dať tajne zvesiť časti tiel niektorých popravených, vrátane jej brata. Pomohol jej Ján Radvanský, syn Juraja Radvanského, ktorý zomrel na Prešovských jatkách pri mučení a ktorého mŕtve telo tiež rozštvrtili. Ostatky popravených pochovali v kostole v blízkej obci Svinia (vtedy evanjelickom, dnes katolíckom).

Klára Kecerová (...) bola žena hrdinského ducha. V novembri navštívil ju Ján Radvanský, ktorému prezradila, že chce pochovať mŕtvoly popravených. (...) poslala svojich troch najvernejších sluhov, aby z nešťastných krížov sňali hlavy a údy omnoho nešťastnejších Uhrov a priniesli ich jej v noci na štvorspražnom voze; sama v tichosti dala za ten čas vykopať priestranný hrob pod vežou alebo v átriu svinianskeho chrámu. Ján Radvanský, pamätajúc sa dobre na hlavu svojho otca Juraja, ju vlastnou rukou zobral, zakrútil do ručníka a vezmúc spolu s klincom, ktorým bola pribitá, v Radvani uložil v starootcovskej krypte, klinec však medzi cennými vecami prechovával. Privezené údy pochovali na spomenutom mieste; potom r. 1705 vdova po Jurajovi Radvanskom, Johana Máriássy, 300 zlatých darovala na renováciu chrámu svinianskeho, pretože okrem hlavy tu odpočívajú všetky údy jej manžela.

Pozostatky niektorých popravených vykopali r. 1930

Roku 1930 opravovali v obci Svinia vežu katolíckeho kostola (v čase Prešovských jatiek evanjelického). Vtedy vykopali aj zvyšky kostier štyroch osôb, ale len s troma lebkami. Išlo o Andreja Kecera, Juraja Radvanského, Jána Bertóka a Gabriela Pálaštyho. Hlavu Juraja Radvanského vzal syn Ján domov do Radvane a tam ju uložili v rodinnej krypte, teda nie vo Svinej. Vo svinianskom kostole nájdené ostatky uložili do krypty evanjelického Chrámu Svätej Trojice v Prešove, kde sú doteraz.

Evanjelický Chrám Svätej Trojice v Prešove, kde sú pochované niektoré obete Prešovských jatiek (wikipedia.org/Jozef Kolulič)

Zuzanu Zimmermannovú, rod. Kecerovú po popravách už nikto nevidel veselú

Na konci série popráv r. 1687 zostalo mnoho nešťastných ľudí – medzi nimi azda najviac Zuzana Zimmermannová, rod. Kecerová. Keď popravili jej manžela Žigmunda Zimmermanna, boli spolu ešte len dve roky, pričom už mali malú dcérku. Zuzana Zimmermannová však prišla na Prešovských jatkách aj o otca Andreja Kecera, brata Gabriela a švagra – manžela svojej sestry. Úryvok z diela Laniena Eperiensis (Prešovské jatky):